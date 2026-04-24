Intel, risultati 1° trimestre battono attese: EPS 0,29 dollari

(Teleborsa) - Risultati migliori delle attese per Intel , che è balzata fino al 18% nella sessione after hours della borsa americana. I conti del primo trimestre hanno evidenziato un miglioramento superiore alle attese.



Nel primo trimestre, Intel ha registrato un utile per azione adjusted (EPS) di 29 centesimi di dollaro, che si confronta con i 13 centesimi dello stesso trimestre dell'anno precedente, risultando superiore alle stime che indicavano un EPS adjusted di appena 2 cents.



Il fatturato è risultato in crescita a 13,6 miliardi di dollari, rispetto ai 12,67 miliardi di dollari dell'anno precedente, superando il consensus che indicava un fatturato di 12,36 miliardi di dollari.



Il Ceo di Intel Lip-Bu Tan ha affermato che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale "sta aumentando significativamente la necessità di CPU Intel e delle sue offerte di wafer e packaging avanzato” e che l'azienda sta " cogliendo questa opportunità".



Intel prevede un fatturato compreso tra 13,8 e 14,8 miliardi di dollari per il secondo trimestre, superiore alle stime del mercato che si aspetta invece 13,03 miliardi di dollari.

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