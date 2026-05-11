OpenAI lancia "Deployment Company": 4 miliardi di investimenti iniziali per portare l'IA nelle imprese

(Teleborsa) - OpenAI ha annunciato il lancio dell'OpenAI Deployment Company, una nuova società progettata per aiutare le organizzazioni a costruire e implementare sistemi di intelligenza artificiale nelle operazioni quotidiane. La società nasce con oltre 4 miliardi di dollari di investimenti iniziali e una partnership con 19 primari fondi di investimento globali, società di consulenza e system integrator.



Il modello operativo si basa sui Forward Deployed Engineers (FDE), ingegneri specializzati nell'implementazione di AI frontier che vengono integrati direttamente all'interno delle organizzazioni clienti per ridisegnare i workflow critici attorno alle capacità dell'intelligenza artificiale. In connessione con il lancio, OpenAI ha annunciato l'acquisizione di Tomoro, società di consulenza e ingegneria AI applicata, che porterà circa 150 FDE e Deployment Specialist già operativi sin dal primo giorno. Tomoro ha esperienza in ambienti enterprise complessi, avendo lavorato per aziende come Tesco, Virgin Atlantic e Supercell.



La partnership è guidata da TPG come lead investor, con Advent, Bain Capital e Brookfield come co-lead founding partner, e include Goldman Sachs, SoftBank, Warburg Pincus e BBVA tra i founding partner. Sul fronte consulenziale figurano Bain & Company, Capgemini e McKinsey. La Deployment Company rimane a maggioranza controllata da OpenAI.



Denise Dresser, Chief Revenue Officer di OpenAI, ha spiegato: "L'AI sta diventando capace di svolgere lavoro sempre più significativo all'interno delle organizzazioni. La sfida ora è aiutare le aziende a integrare questi sistemi nell'infrastruttura e nei workflow che alimentano il loro business. DeployCo è progettata per aiutare le organizzazioni a colmare questo divario e trasformare le capacità dell'AI in un impatto operativo reale".



(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)

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