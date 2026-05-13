Stellantis, Goldman Sachs abbassa target price e conferma Neutral

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha abbassato a 6 euro per azione (dai precedenti 7 euro) il prezzo obiettivo su Stellantis , colosso italo-francese dell'automotive, confermando la raccomandazione "Neutral" sul titolo.



Intanto, è discreta la performance di Stellantis , che si attesta a 6,286 euro, in lieve aumento dello 0,40%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,373 e successiva a 6,523. Supporto a 6,223.

Condividi

```