New York: scambi negativi per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca d'affari americana , con una flessione del 2,70%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Goldman Sachs , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di Goldman Sachs confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 921,3 USD con primo supporto visto a 890,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 879,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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