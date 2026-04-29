New York: scambi negativi per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca d'affari americana, con una flessione del 2,70%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Goldman Sachs, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Goldman Sachs confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 921,3 USD con primo supporto visto a 890,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 879,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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