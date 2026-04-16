Stellantis scende in Borsa: Kepler Cheuvreux taglia rating, Citi alza target price

(Teleborsa) - Seduta debole a Piazza Affari per Stellantis , colosso italo francese dell'automotive, dopo che Kepler Cheuvreux ha abbassato la raccomandazione da "Buy" a "Hold" dopo aver ridotto le stime sugli utili per il periodo 2026-2027 a causa delle minori aspettative sulla domanda globale. Il prezzo obiettivo è stato tagliato del 17% a 7,50 euro. Tra gli altri giudizi, Citigroup ha incrementato il target price a 7,50 euro per azione (dai precedenti 7 euro), confermando il giudizio "Neutral".



Peggiora la performance di Stellantis , con un ribasso dello 0,51%, portandosi a 7,014 euro. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 6,976 e successiva a quota 6,937. Resistenza a 7,091.

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