Milano 9:07
49.755 +0,56%
Nasdaq 13-mag
29.367 +1,04%
Dow Jones 13-mag
49.693 -0,14%
Londra 9:07
10.331 +0,06%
24.366 +0,95%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 13/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 13/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CAD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,6236, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,6213. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,6259.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```