Analisi Tecnica: EUR/CAD del 30/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile
Modesto recupero sui valori precedenti per il cambio Euro / CAD, che conclude in progresso dello 0,21%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6282 e primo supporto individuato a 0,6252. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6312.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)