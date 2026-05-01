Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
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Dow Jones 30-apr
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Londra 10:44
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Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 30/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 30/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile

Modesto recupero sui valori precedenti per il cambio Euro / CAD, che conclude in progresso dello 0,21%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6282 e primo supporto individuato a 0,6252. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6312.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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