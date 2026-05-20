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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 19/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 19/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio

Composto rialzo per il cambio Euro / CAD, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,42%.

Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,6276. Possibile una discesa fino al bottom 0,625. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,6302.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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