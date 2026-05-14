Giulio Centemero: dispiace che Cassa commercialisti non abbia ancora finanziato il FNSI

(Teleborsa) - "La community di AssoNEXT ha portato a fare le riforme in questo paese
. Infatti, se vediamo quello che è successo dal 2018 a oggi, forse la parte dei mercati del capitali è stato il segmento che ha visto il maggior numero di riforme
in questo paese. Non sono ancora sufficienti, ma tanti passi sono stati fatti e i temi del mercato dei capitali e della Borsa sono diventati dei temi dibattuti e mainstream". Lo ha detto Giulio Centemero
, membro della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, al convegno di AssoNEXT
- l'associazione di riferimento delle PMI italiane quotate - presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio.
"Poi quando i temi diventano anche un po' mainstream ci sono dei lati positivi e lati negativi che abbiamo visto tutti. Anche purtroppo la macchina del fango che si è abbattuta sul mio amico Federico Freni ma anche su Fabrizio Testa
, non sono cose che non dovremmo vedere".
Centemero ha ripercorso tutti i passi avanti fatti dal 2018
, dal Bonus IPO ai PIR e agli sforzi di semplificazione delle autorità, passando per l'educazione finanziaria contenuta nella Legge Capitali e alla riforma del TUF, con la prima parte approvata e la seconda che è in fase di lavorazione.
Parlando del Fondo Nazionale Strategico Indiretto
(FNSI), ha detto che "ci sono cinque fondi operativi e altri otto sono in fase di autorizzazione
".
Centemero ha posto l'attenzione sule tema della "canalizzazione del risparmio sulle PMI, il famoso capitale paziente
, e qui c'è molto da lavorare". La legge concorrenza ha introdotto "incentivi forti per fondi pensione e previdenza integrativa, ma al momento non sta dando grandi risultati" sul fronte del sostegno all'economia reale. "Da lato forse dovremmo scrivere meglio le norme, e ci prendiamo tutta la colpa che dobbiamo prenderci, ma dall'altro ci sono anche delle mancanze culturali
", ha aggiunto Centemero.
"Forse l'educazione finanziaria va fatta anche sugli adulti", ha scherzato il deputato, "cioè anche incontrando i presidenti delle casse, i contributori delle casse. Io verso nella cassa dei commercialisti e mi dispiace vedere che non abbiano ancora finanziato per esempio il FNSI
".