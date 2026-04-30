Commissari liquidatori, al via il 15 maggio il corso di formazione MIMIT – Commercialisti

Previsto da un protocollo d’intesa sottoscritto nelle scorse settimane, sarà accreditato dal Consiglio nazionale della categoria. Iscrizioni aperte fine al 10 maggio

(Teleborsa) - Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione del "Corso per Commissari liquidatori di enti cooperativi", l’iniziativa di alta formazione e aggiornamento professionale a cura del dipartimento servizi di vigilanza (DGV) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che prenderà il via il 15 maggio e che sarà erogata in modalità mista (in presenza e on line), aperta gratuitamente a tutti gli iscritti nella Banca dati finalizzata alla selezione e all’abbinamento dei professionisti cui affidare gli incarichi di commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi, nelle procedure sottoposte alla vigilanza della DGV. Il corso rientra tra le attività previste dal protocollo d’intesa sottoscritto nelle scorse settimane dal Direttore generale del DGV, Giulio Mario Donato, e dal presidente del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC), Elbano de Nuccio.



Il Consiglio nazionale dei commercialisti darà il proprio supporto all’iniziativa mettendo a disposizione la piattaforma per la sua trasmissione in streaming, accreditandola con riconoscimento di crediti formativi. L’iniziativa formativa prevede un corso base di nove moduli, in programma dal 15 maggio al 16 ottobre, e un corso avanzato, di ulteriori sei moduli, che si terranno dal 23 ottobre al 27 novembre. Questi i temi al centro del corso base: l’avvio della procedura e i primi adempimenti; gli strumenti di controllo e documentazione iniziale; formazione dello stato passivo; aspetti operativi della procedura; strumenti di relazione e controllo periodico 1; strumenti di relazione e controllo periodico 2; procedure di vendita; gestione dell’attivo; fasi conclusive della procedura.



Nel corso avanzato si parlerà di dichiarazione di insolvenza e suoi effetti: gestione del contenzioso relativo allo stato passivo; profili di diritto amministrativo nella LCA; esercizio provvisorio nella liquidazione coatta amministrativa; il concordato nella liquidazione coatta amministrativa; reati concorsuali - informative alla procura.



Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 10 maggio sulla Piattaforma messa a disposizione dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, scegliendo il percorso in presenza o quello on line.



L’attestato sarà rilasciato per ciascun Corso esclusivamente a coloro che avranno partecipato rispettivamente ad almeno 7 lezioni del corso base ovvero 5 lezioni del corso avanzato.

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