New York: in bella mostra Charter Communications
(Teleborsa) - Protagonista la società di servizi di comunicazione a banda larga, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,97%.
La tendenza ad una settimana di Charter Communications è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Charter Communications mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 145,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 156,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 139.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```