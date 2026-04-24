New York: perdite consistenti per Charter Communications
(Teleborsa) - Pressione sulla società di servizi di comunicazione a banda larga, che perde terreno, mostrando una discesa del 16,59%.
L'andamento di Charter Communications nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo di Charter Communications sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 223,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 190,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 257,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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