New York: senza freni Charter Communications

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società di servizi di comunicazione a banda larga , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,63%.



L'andamento di Charter Communications nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Charter Communications si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 223,8 USD. Prima resistenza a 237,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 214,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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