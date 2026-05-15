New York: prevalgono le vendite su Charter Communications

(Teleborsa) - Ribasso per la società di servizi di comunicazione a banda larga , che passa di mano in perdita del 7,55%.



La tendenza ad una settimana di Charter Communications è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Charter Communications si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 132,7 USD. Prima resistenza a 144,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 128,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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