New York: performance negativa per Thomson Reuters
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Thomson Reuters, che mostra un decremento del 3,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Thomson Reuters, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Thomson Reuters mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 78,19 USD con area di resistenza individuata a quota 81,84. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 76,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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