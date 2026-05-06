New York: profondo rosso per Thomson Reuters

(Teleborsa) - A picco Thomson Reuters , che presenta un pessimo -5,33%.



La tendenza ad una settimana di Thomson Reuters è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Thomson Reuters rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 93,49 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 88,73. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 98,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```