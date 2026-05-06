New York: profondo rosso per Thomson Reuters
(Teleborsa) - A picco Thomson Reuters, che presenta un pessimo -5,33%.
La tendenza ad una settimana di Thomson Reuters è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Thomson Reuters rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 93,49 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 88,73. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 98,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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