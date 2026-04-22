New York: movimento negativo per Thomson Reuters
(Teleborsa) - Retrocede Thomson Reuters, con un ribasso del 2,50%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Thomson Reuters più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Thomson Reuters è in rafforzamento con area di resistenza vista a 96,57 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 92,94. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 100,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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