New York: scambi negativi per Micron Technology

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di microchip , che mostra un decremento del 2,78%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Micron Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,2%, rispetto a +3,69% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Il quadro tecnico di breve periodo di Micron Technology mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 803,5 USD. Rischio di discesa fino a 767,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 839,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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