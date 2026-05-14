New York: TKO sale verso 196,8 USD
(Teleborsa) - Effervescente TKO, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,62%.
Il movimento di TKO, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario di breve periodo di TKO evidenzia un declino dei corsi verso area 188,6 Dollari USA con prima area di resistenza vista a 196,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 183,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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