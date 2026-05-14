New York: TKO sale verso 196,8 USD

(Teleborsa) - Effervescente TKO , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,62%.



Il movimento di TKO , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' S&P-500 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di breve periodo di TKO evidenzia un declino dei corsi verso area 188,6 Dollari USA con prima area di resistenza vista a 196,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 183,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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