In evidenza Corning sul listino di New York
(Teleborsa) - Brilla il produttore di vetri speciali e ceramiche, che passa di mano con un aumento del 9,40%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Corning mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,1%, rispetto a +3,23% dell'indice del basket statunitense).
Analizzando lo scenario di Corning si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 184,1 USD. Prima resistenza a 196,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 176,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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