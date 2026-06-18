In evidenza Corning sul listino di New York

(Teleborsa) - Brilla il produttore di vetri speciali e ceramiche , che passa di mano con un aumento del 9,40%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Corning mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,1%, rispetto a +3,23% dell' indice del basket statunitense ).





Analizzando lo scenario di Corning si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 184,1 USD. Prima resistenza a 196,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 176,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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