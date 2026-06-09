New York: in acquisto Poolcorp

(Teleborsa) - Ottima performance per la società di costruzione e riparazione di piscine , che scambia in rialzo del 5,72%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Poolcorp mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,07%, rispetto a -3,9% dell' indice del basket statunitense ).





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Poolcorp , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 183,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 196,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 175.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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