Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Telecom Italia

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia telefonica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Telecom rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' azienda telefonica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,7172 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,7032. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,7312.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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