Milano 13:29
49.631 -0,13%
Nasdaq 6-mag
28.599 0,00%
Dow Jones 6-mag
49.911 +1,24%
Londra 13:29
10.381 -0,55%
Francoforte 13:28
24.876 -0,17%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Telecom Italia

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Telecom Italia
Scambia in profit la compagnia telefonica, che lievita del 2,95%.
Condividi
```