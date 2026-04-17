TIM: AlphaValue migliora il giudizio e alza il target a 0,63 euro

(Teleborsa) - AlphaValue ha migliorato la raccomandazione sul titolo TIM portandola a "Reduce" dal precedente "Sell". Il broker ha inoltre alzato il prezzo obiettivo a 0,63 euro dai 0,47 euro indicati in precedenza.



Intanto a Piazza Affari le azioni TIM passano di mano in progresso dello 0,73%.



Il movimento della compagnia telefonica , nella settimana, segue l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.



La tendenza di breve di Telecom è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,6697 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,6581. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,6813.









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