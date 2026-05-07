Piazza Affari: andamento sostenuto per Telecom Italia

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia telefonica , in guadagno del 3,01% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Telecom , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' azienda telefonica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,6915 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,6707. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,7123.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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