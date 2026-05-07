Piazza Affari: andamento sostenuto per Telecom Italia
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia telefonica, in guadagno del 3,01% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Telecom, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda telefonica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,6915 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,6707. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,7123.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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