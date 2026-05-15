Milano 14-mag
50.050 0,00%
Nasdaq 14-mag
29.580 +0,73%
Dow Jones 14-mag
50.063 +0,75%
Londra 14-mag
10.373 0,00%
Francoforte 14-mag
24.456 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 26.389,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 26.389,04 in apertura.
Condividi
```