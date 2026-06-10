Milano 9-giu
50.263 0,00%
Nasdaq 9-giu
29.085 -1,12%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 9-giu
10.227 0,00%
Francoforte 9-giu
24.433 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 24.565,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 24.565,9 in apertura.
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