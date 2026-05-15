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Francoforte: balza in avanti Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Rheinmetall AG
Scambia in profit il produttore di armamenti e componenti per automobili, che lievita del 2,10%.
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