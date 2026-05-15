Francoforte: calo per Bilfinger
(Teleborsa) - Rosso per la multinazionale dell'ingegneria, che sta segnando un calo del 2,53%.
La tendenza ad una settimana di Bilfinger è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il contractor tedesco, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 86,08 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 88,03 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 85,42.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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