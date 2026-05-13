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Francoforte: vendite diffuse su Bilfinger

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: vendite diffuse su Bilfinger
Ribasso per la multinazionale dell'ingegneria, che passa di mano in perdita dell'8,85%.
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