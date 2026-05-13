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Francoforte: vendite diffuse su Bilfinger
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13 maggio 2026 - 13.00
Ribasso per la
multinazionale dell'ingegneria
, che passa di mano in perdita dell'8,85%.
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