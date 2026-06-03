Francoforte: scambi negativi per Bilfinger

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale dell'ingegneria , che mostra un decremento del 2,40%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Bilfinger rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico del contractor tedesco segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 79,78 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 82,43. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 78,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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