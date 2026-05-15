Francoforte: performance negativa per Siemens
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia elettronica tedesca, in flessione del 2,47% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Siemens rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve della società tech è in rafforzamento con area di resistenza vista a 268,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 265,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 271,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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