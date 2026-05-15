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Francoforte: peggiora Siemens

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: peggiora Siemens
Pressione sulla compagnia elettronica tedesca, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,09%.
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