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Francoforte: performance negativa per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Siemens Energy
Retrocede il leader delle energie rinnovabili, con un ribasso del 2,41%.
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