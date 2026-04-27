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Francoforte: risultato positivo per Siemens
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In breve
27 aprile 2026 - 09.50
Rialzo marcato per la
compagnia elettronica tedesca
, che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti.
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