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Francoforte: risultato positivo per Siemens

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Siemens
Rialzo marcato per la compagnia elettronica tedesca, che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti.
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