Francoforte: scambi negativi per Nordex

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Nordex , che presenta una flessione del 3,17% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Nordex rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Nordex . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 45,19 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 44,29. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 43,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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