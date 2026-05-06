Francoforte: rosso per Nordex

(Teleborsa) - Rosso per Nordex , che sta segnando un calo del 2,12%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nordex , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Nordex sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 49,78 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 48,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 51,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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