Milano 13:19
49.617 -0,16%
Nasdaq 6-mag
28.599 0,00%
Dow Jones 6-mag
49.911 +1,24%
Londra 13:19
10.384 -0,52%
Francoforte 13:18
24.874 -0,18%

Francoforte: scambi negativi per Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Evotec
Rosso per Evotec, che sta segnando un calo del 2,44%.
Condividi
```