Francoforte: in forte denaro Nordex

(Teleborsa) - Grande giornata per Nordex , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,37%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nordex rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 45,63 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 48,13. Il peggioramento di Nordex è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 44,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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