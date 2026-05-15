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Gerresheimer scambia in rosso a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Gerresheimer scambia in rosso a Francoforte
Ribasso per la società di packaging, che passa di mano in perdita del 4,38%.
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