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Lam Research scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Lam Research scivola in fondo al mercato di New York
Pressione sul fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,57%.
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