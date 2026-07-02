New York: giornata negativa in Borsa per Lam Research
(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,20% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Lam Research è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Lam Research. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 384,2 USD. Primo supporto visto a 350,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 337,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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