New York: giornata negativa in Borsa per Lam Research

(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,20% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Lam Research è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Lam Research . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 384,2 USD. Primo supporto visto a 350,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 337,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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