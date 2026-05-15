New York: movimento negativo per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di vernici e rivestimenti , che sta segnando un calo del 2,86%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Sherwin Williams rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Sherwin Williams mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 297,6 USD con area di resistenza individuata a quota 305,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 294,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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