New York: scambi in positivo per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di vernici e rivestimenti , con una variazione percentuale del 2,23%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones , ad evidenza del fatto che il movimento di Sherwin Williams subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di breve periodo di Sherwin Williams mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 323,9 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 316,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 331,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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