New York: violenta contrazione per MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - A picco l' azienda di analisi e business intelligence , che presenta un pessimo -6,11%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di MicroStrategy Incorporated è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 180,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 172,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 188,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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