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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 15/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 15/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 maggio

Ribasso per l'indice nipponico, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,77% sui valori precedenti.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Nikkei 225. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 62.032. Primo supporto a 60.864. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 60.840.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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