Milano 10:58
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Londra 10:58
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 7/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 7/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio

Giornata pesante quella del 7 luglio per l'indice nipponico, che ha chiuso in calo a 67.222.

Lo status tecnico del Nikkei 225 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 66.932,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 68.998,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 66.643,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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