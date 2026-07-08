Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 7/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio
Giornata pesante quella del 7 luglio per l'indice nipponico, che ha chiuso in calo a 67.222.
Lo status tecnico del Nikkei 225 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 66.932,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 68.998,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 66.643,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)