Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'1/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio
In forte ribasso l'indice nipponico, che chiude la seduta con un disastroso -2,37%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 70.996,7. Primo supporto visto a 68.096,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 67.378,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)