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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,22%
SSE a 4.126,35 punti
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Finanza
18 maggio 2026 - 07.08
Indice SSE -0,22% a quota 4.126,35 all'apertura pomeridiana.
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