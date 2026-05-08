Milano 9:38
49.073 -0,44%
Nasdaq 7-mag
28.564 0,00%
Dow Jones 7-mag
49.597 -0,63%
Londra 9:38
10.191 -0,83%
24.450 -0,87%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,43%

SSE a 4.162,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,43%
Indice SSE -0,43% a quota 4.162,27 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```